Росія перевіряє силові можливості світу. Зупинити її можна, лише показавши реальні дії міжнародної спільноти у відповідь на таку відкриту агресію, як це відбулось щодо України в Азовському і Чорному морях.



Інтерв’ю Посла Валерія Чалого для @FoxNews: https://t.co/Ftd4ARY0pU pic.twitter.com/FaHT5hPmyN— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 27 ноября 2018 г.