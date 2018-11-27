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В посольстве Украины в США назвали способ «остановить» Россию 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В посольстве Украины в Соединённых Штатах предположили, каким образом можно «остановить» Россию. Об этом сообщается в Twitter дипломатической миссии.
«Россия проверяет силовые возможности мира. Остановить её можно, только показав реальные действия международного сообщества», — говорится в тексте.
Вместе с сообщение опубликовано фото посла Украины в США Валерия Чалого, который находится в студии телеканала Fox News.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Москвой.
Он также назвал дипотношения двух стран формальностью.
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Павел Климкин , Валерий Чалый , МИД , Fox News , В мире , Политика , Украина , США
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