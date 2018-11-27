В посольстве Украины в Соединённых Штатах предположили, каким образом можно «остановить» Россию. Об этом сообщается в Twitter дипломатической миссии.
«Россия проверяет силовые возможности мира. Остановить её можно, только показав реальные действия международного сообщества», — говорится в тексте.
Росія перевіряє силові можливості світу. Зупинити її можна, лише показавши реальні дії міжнародної спільноти у відповідь на таку відкриту агресію, як це відбулось щодо України в Азовському і Чорному морях.
Інтерв’ю Посла Валерія Чалого для @FoxNews: https://t.co/Ftd4ARY0pU pic.twitter.com/FaHT5hPmyN— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 27 ноября 2018 г.
Вместе с сообщение опубликовано фото посла Украины в США Валерия Чалого, который находится в студии телеканала Fox News.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киеву не нужны дипломатические отношения с Москвой.
Он также назвал дипотношения двух стран формальностью.