Индиец женился на трупе возлюбленной

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Безутешный жених устроил свадьбу с трупом погибшей девушки 

Lenta.ru 40 минут назад
В Индии безутешный мужчина женился на трупе возлюбленной, погибшей в аварии в автобусе. На видео церемонии обратило внимание издание The Mirror.
Необычная свадьба прошла в штате Тамилнад на юге страны. 24-летний мужчина, согласно обычаям, посыпал красный порошок синдур на пробор невесты и поклялся ей, что не будет иметь никаких других любовных отношений на протяжении всей жизни. Его мать присутствовала на церемонии и плакала, отчаявшись отговорить сына.
Сообщается, что пара встречалась несколько лет и планировала пожениться.
Один из присутствовавших на свадьбе гостей снял церемонию на видео, оно широко разошлось в социальных сетях. «Вот это настоящая любовь, а не то, что показывают в фильмах», — отметил пользователь Четан Энанд (Chetan Anand). Девушка под ником Мадху (Madhu) выразила желание «встретить мужчину, который сможет любить так же сильно».
В сентябре сообщалось о похожем случае на Филиппиннах: в городе Кауаян убитая горем девушка пришла на похороны возлюбленного в свадебном платье. Она произнесла над его телом клятвы верности, надела одно кольцо на свой палец, а другое вложила в ладонь мертвого жениха.
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