Киев заявил о давлении на задержанных моряков

Игорь Воронченко. Признание задержанных Россией украинских моряков в провокации — ложь, подобные показания они могли дать только под давлением. Заявил в эфире канала ICTV командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины

Два дня назад три корабля ВМС Украины были со стрельбой задержаны в Керченском проливе погранслужбой ФСБ после незаконного пересечения российской границы.

Накануне Федеральная служба безопасности России распространила видео, на котором трое из задержанных украинцев — матрос, старший лейтенант и капитан третьего ранга — признаются в намерении совершить провокацию.

«Я этих матросов знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда», — прокомментировал признание командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

По его словам, на моряков могло быть оказано физическое и психологическое давление, что и вынудило их давать «неправдивые» показания.

Кроме того, Воронченко спрогнозировал, что вскоре еще двое задержанных украинцев могут дать такие же. По его мнению, давление, которое может быть оказано на них, связано с тем, что оба — выходцы из Крыма, а их родители по-прежнему живут там.