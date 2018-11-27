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Рада назначила дату выборов президента Украины 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Это постановление было принято парламентом после рассмотрения вопроса о введении военного положения в стране.
Украинский парламент принял постановление о дате проведения следующих выборов президента страны. Согласно принятому решению, они должны состояться в марте следующего года. «Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — цитирует ТАСС текст документа.
Таким образом, Верховная рада подтвердила дату выборов, назначенную ранее. Это постановление было принято парламентом после рассмотрения вопроса о введении военного положения в стране.
Военное положение в ряде областей Украины было введено 26 ноября. Под него попали Луганская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Николаевская, Харьковская, Черниговская и Херсонская область, а также воды и побережья Черного и Азовского морей. Особый правовой статус будет действовать тридцать дней.
Ранее стало известно, что глава СНБО Украины Александр Турчинов предупредил о возможном ограничении прав и свобод граждан страны на время действия военного положения. В списке прав и свобод, которых украинцев могут «временно лишить» — неприкосновенность жилья, свободы высказываний и передвижения, право на митинги, защита личной информации и многие другие.
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Александр Турчинов , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , В мире , Видео
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