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Арестованная в США Бутина организовала в тюрьме курсы по йоге и алгебре 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Арестованная в США россиянка Мария Бутина, которая обвиняется в незаконной работе иностранным агентом, организовала в тюрьме курсы по йоге и алгебре для заключенных, а сама начала учить итальянский язык, сообщил ее отец Валерий Бутин.
"У Маши высшее образование, поэтому она начала учить некоторых сокамерниц алгебре. Кроме того, она дает уроки йоги, так как всю жизнь занималась спортом. Сама начала изучать итальянский язык", — рассказал он в интервью газете "Известия".
Он также рассказал, что 10 ноября Бутиной исполнилось 30 лет. "С сокамерницами им, вроде как, даже удалось испечь печенье", — добавил отец заключенной.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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Комментарии1
Мария Бутина , Валерий Бутин , Министерство юстиции США , газета "Известия" , В мире , Видео , США
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