Космическую программу России сочли фейком

Эксперт полагает, что «госкорпорации нужно отчитаться перед обществом за те три года, которые действует текущая Федеральная космическая программа». Моисеев упоминает программы — спутники для народного хозяйства («из них половина не запущена»), пилотируемую космонавтику («на орбите находиться модуль "Наука", а его нет»), научная составляющая (перенос лунной программы). «Это простейшие аппараты, которые делают сегодня даже Индия и Китай. Деньги на это идут, а ничего нет», — сказал Моисеев.

По мнению специалиста, вместо контролирования выполнения текущих программ «Роскосмос» занимается анонсированием амбициозных задач: сверхтяжелой ракеты, базой на Луне, проектом «Сфера» (орбитальной группировкой в составе 640 спутников).

«Если на это будут затрачены бюджетные средства, то они будут не просто заморожены, а просто исчезнут, потому что эти программы в настоящей ситуации нереализуемые. Одна сверхтяжелая ракета стоит столько денег, сколько не наберется за десятки лет. Сначала еще оценили в 1,2 триллиона рублей, потом посчитали по-другому и оказалось, что она стоит 700 миллиардов рублей. Тем не менее, эти программы предлагаются. Это и есть распыление денег», — считает эксперт.

В ноябре генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил президенту Молдавии Игорю Додону , что «мы [в госкорпорации] такую задачу поставили: полететь проверить, были они [американцы] там [на Луне] или не были. Они говорят, что были. Но мы проверим». Впоследствии в пресс-службе госкорпорации такое заявление топ-менеджера назвали шуткой.

По данным Счетной палаты, «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.