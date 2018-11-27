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В Раде жестко раскритиковали Порошенко за введение военного положения 

РИА Новости 43 минуты назад
Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение против своих сограждан, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко во время заседания парламента. Слова политика передает телеканал "112 Украина".
"Порошенко так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет "Рошен" продал, а не ввел военное положение. Уважаемые украинцы, то, что предложил Порошенко, это не военное положение, это лишение украинцев всех конституционных прав. Порошенко вводит военное положение против каждого украинца", — сказал парламентарий.
Он уточнил, что указом главы государства граждане Украины лишаются прав на неприкосновенность жилища, невмешательство в частную жизнь, свободу массовой информации, свободу мысли и слова, выборы, право на мирные собрания, право на собственность, работу и образование.
"Скажите, пожалуйста, каким образом поможет лишение украинцев права на образование, права работать, права зарабатывать, права разговаривать на родном языке. Покажите мне, где тут противодействие "российской агрессии"?" — подчеркнул Ляшко.
Также депутат выразил мнение, что Порошенко намерен сфальсифицировать выборы президента в марте 2019 года и узурпировать власть.
"Ему (Порошенко. — Прим. ред.) безразлично военное положение. Его партнеры как ездили в Москву, так и ездят. Бизнес как вел, так и ведет. Вдруг на пятом году (с начала внутриукраинского конфликта в Донбассе. — Прим. ред.) он увидел необходимость ввести военное положение — за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса, он внезапно увидел, что нужно вводить военное положение. Это военное положение против каждого украинца, это лишение их конституционных прав, это попытка узурпировать власть и обмануть украинцев", — заключил депутат.
Военное положение
Ранее Рада одобрила введение 30-дневного военного положения в отдельных областях страны после украинской провокации в районе Керченского пролива.
Перед голосованием к нации обратился Порошенко, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. По его словам, он располагает документом разведки, где детально описаны все силы "противника", якобы находящиеся в нескольких десятках километрах от границы и готовых "к немедленному вторжению на территорию Украины".
Ранее президент подписал указ, которым оформляется принятое в ночь на понедельник решение Совета нацбезопасности и обороны о введении военного положения в стране на 60 дней. Позже Порошенко предложил сократить срок действия военного положения на всей территории страны вдвое, чтобы не сорвать выборы главы государства. Новый режим начнет действовать с 10:00 (мск) 28 ноября.
Украинская провокация
В воскресенье утром корабли украинского ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следуя к Керченскому проливу со стороны Черного моря, нарушили границу России. На законные требования российских пограничников суда не реагировали, допускали опасные маневры и в связи с этим были задержаны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства".
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина нарушила международное право, и пообещал, что Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность.
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Комментарии17
Дмитрий Песков , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Сергей Лавров , МИД , Рошен , Верховная Рада , В мире , Видео
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