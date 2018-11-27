Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине уточнили список областей с военным положением 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Помимо озвученных ранее регионов, в перечень попали Донецкая и Запорожская область.
Украинские власти дополнили список областей страны, в которых будет введено военное положение. Помимо озвученных ранее регионов, в перечень попали Донецкая и Запорожская область.
Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту о военном положении на сайте Верховной рады, особый правовой статус будет введет в десяти областях Украины. Также военное положение коснется внутренних вод страны Азовского моря и Керченской акватории.
Ранее украинский парламент проголосовал за введение военного положения сроком на 30 дней в ряде регионов Украины, которые граничат с Российской Федерацией. За введение особого правового статуса проголосовали 276 парламентариев.
Кроме того, Рада приняла решение о дне выборов президента Украины. Согласно решению парламента, они состоятся 31 марта 2019 года. Предполагалось, что особый статус продлится 60 дней, однако этот срок помешал бы предвыборной кампании. Военное положение вступает в силу 25 ноября.
ТК «Звезда»: последние новости
Националисты зажгли фаеры у здания Рады после инцидента в Керченском проливе Совбез ООН заблокировал российскую повестку по Керченскому проливу В России возбудили уголовное дело из-за провокации ВМС Украины
Комментарии8
Верховная Рада , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту414
В Раде жестко раскритиковали решение Порошенко116
Украинский военный выступил с признанием1025
Ричард Гир отрекся от российского гражданства96
«Они уходили со строя мужиками, а приходили „петухами“72
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение