На Украине уточнили список областей с военным положением

Помимо озвученных ранее регионов, в перечень попали Донецкая и Запорожская область.

Украинские власти дополнили список областей страны, в которых будет введено военное положение. Помимо озвученных ранее регионов, в перечень попали Донецкая и Запорожская область.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту о военном положении на сайте Верховной рады, особый правовой статус будет введет в десяти областях Украины. Также военное положение коснется внутренних вод страны Азовского моря и Керченской акватории.

Ранее украинский парламент проголосовал за введение военного положения сроком на 30 дней в ряде регионов Украины, которые граничат с Российской Федерацией. За введение особого правового статуса проголосовали 276 парламентариев.

Кроме того, Рада приняла решение о дне выборов президента Украины. Согласно решению парламента, они состоятся 31 марта 2019 года. Предполагалось, что особый статус продлится 60 дней, однако этот срок помешал бы предвыборной кампании. Военное положение вступает в силу 25 ноября.