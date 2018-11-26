Прощание с Бертолуччи пройдет во дворце на Капитолийском холме

Панихида по итальянскому режиссеру Бернардо Бертолуччи , скончавшемуся в возрасте 77 лет, состоится во вторник во дворце Сенаторов на Капитолийском холме в Риме , говорится в заявлении родственников великого кинодеятеля.

Бертолуччи скончался в понедельник утром в своем доме в Риме. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

Семья Бертолуччи поблагодарила римскую мэрию за предоставленный зал протомотеки, где находится большое собрание бюстов великих людей, и отмечает, что дата общественной церемонии проводов, открытой для публики, еще не установлена.

Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили многие итальянские знаменитости и политики.

"В день ухода Бернардо Бертолуччи, великого мастера, вошедшего в историю кино, я хочу выразить соболезнования родственникам, друзьям и всем тем, кто извлек уроки из его интеллектуальной и художественной чуткости", — заявил президент Италии Серджо Маттарелла.

Как отметил министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли, с кончиной Бертолуччи в этот скорбный день для итальянской культуры кинематограф теряет одного из самых крупных мастеров, который "благодаря своим шедеврам обозначил историю кино, и не только итальянского".