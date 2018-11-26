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Прощание с Бертолуччи пройдет во дворце на Капитолийском холме 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: АР
Панихида по итальянскому режиссеру Бернардо Бертолуччи, скончавшемуся в возрасте 77 лет, состоится во вторник во дворце Сенаторов на Капитолийском холме в Риме, говорится в заявлении родственников великого кинодеятеля.
Бертолуччи скончался в понедельник утром в своем доме в Риме. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.
Семья Бертолуччи поблагодарила римскую мэрию за предоставленный зал протомотеки, где находится большое собрание бюстов великих людей, и отмечает, что дата общественной церемонии проводов, открытой для публики, еще не установлена.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили многие итальянские знаменитости и политики.
"В день ухода Бернардо Бертолуччи, великого мастера, вошедшего в историю кино, я хочу выразить соболезнования родственникам, друзьям и всем тем, кто извлек уроки из его интеллектуальной и художественной чуткости", — заявил президент Италии Серджо Маттарелла.
Как отметил министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли, с кончиной Бертолуччи в этот скорбный день для итальянской культуры кинематограф теряет одного из самых крупных мастеров, который "благодаря своим шедеврам обозначил историю кино, и не только итальянского".
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Бернардо Бертолуччи , Серджо Маттарелла , В мире , Европа , Рим
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