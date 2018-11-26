Глава НАТО призвал Россию вернуть Украине задержанные корабли

В понедельник Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли украинских ВМС, а также их экипажи.

Он уверяет, что действия Москвы не были оправданы, пишет Reuters.

«То, что мы видели вчера, очень серьезно. Все члены альянса выразили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Применению военной силы против украинских кораблей и военнослужащих нет оправдания, поэтому мы призываем Россию немедленно освободить захваченных вчера моряков и корабли», — заявил Столнберг во время пресс-конференции после организованного по просьбе Украины экстренного заседания альянса.

Напомним, в воскресенье три военных корабля Украины (бронекатера «Бердянск» и «Никополь» и морской буксир «Яны Капу») незаконно пересекли российскую границу, опасно маневрируя и не подчиняясь требованиям пограничников. После неудавшейся провокации Киев направил подкрепление. Украинские моряки были задержаны и допрошены. В Сети появилось видео задержанных кораблей.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер оперативно получал данные о ситуации с украинскими кораблями в Керченском проливе. Песков считает, что Киев ввел в связи с произошедшим военное положение накануне выборов президента Украины ради «электоральных интриг».

Президент Украины Петр Порошенко заявил гражданам Украины об угрозе сухопутного вторжения со стороны России, предложив сократить военное положение с 60 до 30 дней из-за выборов.