В РФ сообщили о готовящихся провокациях c химоружием в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовят в Донбассе провокацию с химоружием и привлечением западных спецслужб. Об этом заявил сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич , передает «360». Ранее Лукашевич говорил, что объявление военного положения на Украине угрожает безопасности в Донбассе. «Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе. Курс Киева на провоцирование напряженности подтверждают последние события», — передает слова Лукашевича РИА «Новости».