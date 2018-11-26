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В РФ сообщили о готовящихся провокациях c химоружием в Донбассе 

Рамблер + ещё 8 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Вооруженные силы Украины готовят в Донбассе провокацию с химоружием и привлечением западных спецслужб. Об этом заявил сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает «360».
Ранее Лукашевич говорил, что объявление военного положения на Украине угрожает безопасности в Донбассе.
«Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе. Курс Киева на провоцирование напряженности подтверждают последние события», — передает слова Лукашевича РИА «Новости».
Александр Лукашевич , ОБСЕ , РИА Новости , В мире
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