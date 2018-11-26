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Россия отказалась выступать в Совбезе ООН по ситуации в Керченском проливе 

Газета.Ru + ещё 36 48 минут назад
Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия не будет выступать с официальным заявлением по ситуации в Керченском проливе в рамках предложенной Украиной повестки, передает РИА "Новости".
Россия и Украина предоставили свои повестки по инциденту в Керченском проливе. Совбез ООН отклонил российскую повестку.
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"Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня", — сказал Полянский.
Он также выразил сожаление в связи с итогами голосования Совбеза по предложенной Россией повестке заседания.
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Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , В мире , Ближний Восток , Видео , Политика
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