В Аргентине тысячи человек вышли на марш против саммита G20

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В центре Буэнос-Айреса тысячи человек принимают участие в марше антиглобалистов. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, участники марша выступают против саммита G20 и американского президента Дональда Трампа Как отмечается, протестующие также поют антиправительственные песни. При этом вдоль пути следования марша дежурит полиция и жандармерия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Аргентины задержали около 13 человек. Ранее СМИ сообщили, что G20 покажет, каким будет будущий мировой порядок.