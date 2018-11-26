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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Россия пригрозила Украине серьезными последствиями

Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе

Утром 26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с острова Крит и направился к Черному морю. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».

В России закончился «эффект ЧМ»

Российские футбольные клубы показали по итогам 2017 года убыток в 1,7 млрд рублей. Согласно отчету консалтинговой компании PwC совокупно их доходы составили 56,8 млрд рублей, а расходы — 58,5 млрд рублей. В 2016 году картина была противоположной — клубы завершили год в плюсе, доходы превысили расходы на 3,2 млрд рублей.

Дело дознавательницы попросили прекратить

Один из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы экс-полицейских Салават Галиев может быть освобожден из СИЗО в течение трех дней. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Ренат Амирханов.

Керченский пролив утопил рубль

Российско-украинский конфликт в Азовском море уже отразился на курсе рубля: и доллар, и евро растут на открытии торгов по отношению к российской валюте. Не поддерживает рубль даже дорожающая нефть. Индексы Мосбиржи и РТС также пошли вниз. Эксперты предупреждают, что торговые площадки будут находиться под давлением, а инвесторы ожидают эскалации конфликта.

Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе.

Израиль пошел на неприятный для России шаг

Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного газопровода в мире, передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.

Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше

С января 2019 года платежка ЖКХ пополнится еще одной графой — вывоз мусора. Сколько и за что россиянам придется доплатить и как это связано с раздельным сбором мусора?

Британия отреагировала на керченский конфликт

Великобритания осудила «акт агрессии» России в Керченском проливе, передает AFP.
Комментарии21
Этери Тутберидзе , Boeing , МИД , ФСИН , РИА Новости , Газета The Times , ИТАР-ТАСС , В мире , Видео , США
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