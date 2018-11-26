Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Россия будет жестко пресекать любые посягательства на свой суверенитет и безопасность. Об этом говорится в заявлении МИД России, размещенном на сайте ведомства.
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе
Утром 26 ноября самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с острова Крит и направился к Черному морю. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал».
В России закончился «эффект ЧМ»
Российские футбольные клубы показали по итогам 2017 года убыток в 1,7 млрд рублей. Согласно отчету консалтинговой компании PwC совокупно их доходы составили 56,8 млрд рублей, а расходы — 58,5 млрд рублей. В 2016 году картина была противоположной — клубы завершили год в плюсе, доходы превысили расходы на 3,2 млрд рублей.
Дело дознавательницы попросили прекратить
Один из подозреваемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы экс-полицейских Салават Галиев может быть освобожден из СИЗО в течение трех дней. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Ренат Амирханов.
Керченский пролив утопил рубль
Российско-украинский конфликт в Азовском море уже отразился на курсе рубля: и доллар, и евро растут на открытии торгов по отношению к российской валюте. Не поддерживает рубль даже дорожающая нефть. Индексы Мосбиржи и РТС также пошли вниз. Эксперты предупреждают, что торговые площадки будут находиться под давлением, а инвесторы ожидают эскалации конфликта.
Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане рассказала о причинах ухода от тренера Этери Тутберидзе.
Израиль пошел на неприятный для России шаг
Израиль подписал соглашение с Грецией, Италией и Кипром о строительстве самого длинного газопровода в мире, передает Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
С января 2019 года платежка ЖКХ пополнится еще одной графой — вывоз мусора. Сколько и за что россиянам придется доплатить и как это связано с раздельным сбором мусора?
Британия отреагировала на керченский конфликт
Великобритания осудила «акт агрессии» России в Керченском проливе, передает AFP.