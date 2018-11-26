Инциденты на море между Россией и Украиной

25 ноября 2018 года два бронекатера и рейдовый буксир ВМС Украины были задержаны в территориальных водах России за нарушение государственной границы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об инцидентах на море между РФ и Украиной.

Инциденты с буровыми платформами

По данным СМИ, начиная с 2015 года, произошло несколько инцидентов с приближением кораблей погранслужбы и ВМС Украины к российским буровым платформам на нефтяных и газовых месторождениях в Черном море. Украинские власти объясняли эти действия тем, что не признают национализацию Республикой Крым нефтегазодобывающей компании "Чернорморнефтегаз" и считают месторождения у побережья Крыма собственностью Украины.

15 декабря 2015 года корабль погранслужбы Украины потребовал предоставить информацию о составе экипажа российской самоподъемной буровой платформы "Таврида". Позднее это же судно в сопровождении двух военных кораблей ВМС Украины осуществило фото— и видеосъемку других объектов "Черноморнефтегаза", находящиеся на Голицынском газоконденсатном месторождении. Для охраны экономических интересов РФ на место инцидента для патрулирования был направлен сторожевой корабль "Аметист".

31 марта 2016 года буровая платформа "Таврида" была обстреляна из автоматического оружия. Огонь велся с водолазного судна ВМС Украины "Почаев".

7 сентября 2016 года корабли Черноморского флота не подпустили к газовым месторождениям военное судно Госпогранслужбы Украины "Подолье".

1 февраля 2017 года украинский военно-транспортный самолет Ан-26 пролетел на предельно низкой высоте над буровыми установками "Таврида" и "Крым-1". Сотрудник подразделения охраны одной из платформ был вынужден подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

12 октября 2018 года корабли Черноморского флота и пограничного управления ФСБ отогнали корабль украинской береговой охраны "Николаев" от российских нефтяных вышек на Штормовом месторождении в Черном море.

Задержания судов в Черном и Азовском морях

25 марта 2018 года погранслужба Украины задержала рыболовецкое судно "Норд" (порт приписки — Керчь) с экипажем из 10 граждан России в Азовском море. Капитану Владимиру Горбенко предъявили обвинения в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. Он был отпущен под залог, ему запрещено покидать Украину на время следствия. Остальным морякам был назначен административный штраф, последние из них вернулись в Россию 30 октября.

4 мая 2018 года у западного побережья Крыма в районе мыса Тарханкут сторожевой корабль "Аметист" погрануправления ФСБ по Республике Крым задержал за незаконный промысел рыбы судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков, Украина). На него наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело.

11 августа 2018 года российский танкер "Механик Погодин" (порт приписки — Санкт-Петербург) с 12 членами экипажа на борту был заблокирован украинской стороной в порту Херсона. Киев утверждает, что танкер принадлежит российской компании "ВЭБ-Лизинг" , против которой на Украине введены санкции. Между тем компания "В. Ф. Танкер", которая не входит в этот санкционный список, сообщала ранее, что закрыла обязательства перед "ВЭБ-Лизинг" и единолично владеет танкером. В связи с этим, считают в компании, оснований для удержания судна нет. Российская сторона продолжает добиваться освобождения танкера и его экипажа.

4 сентября 2018 года северо-западнее мыса Урет (западное побережье Крыма) сторожевой корабль "Аметист" Погрануправления ФСБ по Республике Крым задержал рыболовецкое судно "ЯОД-2105" (порт приписки Вилково, Украина). На борту находились четыре члена экипажа — граждане Украины, жители Одесской области. В ФСБ сообщили, что в ходе опроса капитан и другие рыбаки признали, что занимались "поиском и разработкой мест добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоны РФ". "ЯОД-2105" было доставлено в порт Севастополь.

30 октября 2018 года по договоренности РФ и Украины состоялся обмен в формате "семь на семь": в обмен на российских моряков судна "Норд" Украине были переданы семь рыбаков с украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105.