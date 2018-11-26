Порошенко поручил Генштабу Украины провести частичную мобилизацию

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу принять меры по организации частичной мобилизации после введения военного положения в стране. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В указе отмечается, что Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах, а также организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.

Ранее Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране.

25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.