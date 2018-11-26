Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу принять меры по организации частичной мобилизации после введения военного положения в стране. Об этом говорится на сайте украинского лидера.
В указе отмечается, что Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах, а также организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.
Ранее Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране.
25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что раненые украинские моряки, которые были задержаны после нарушения кораблями Украины российской границы в Керченском проливе, находятся в больнице в Керчи.