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Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам

Порошенко поручил Генштабу Украины провести частичную мобилизацию 

RT на русском + ещё 4 50 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу принять меры по организации частичной мобилизации после введения военного положения в стране. Об этом говорится на сайте украинского лидера.
В указе отмечается, что Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объёмах, а также организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха.
Порошенко ввел военное положение на Украине
Ранее Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране.
25 ноября в ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что раненые украинские моряки, которые были задержаны после нарушения кораблями Украины российской границы в Керченском проливе, находятся в больнице в Керчи.
RT на русском: последние новости
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Комментарии20
Петр Порошенко , Татьяна Москалькова , ФСБ , Генштаб , В мире , Армия , Видео , Украина
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