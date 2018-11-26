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Туск потребовал возвращения украинских кораблей и моряков 

RT на русском 14 минут назад
Фото: Reuters
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли и моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение госграницы.
«Российские власти должны вернуть украинских моряков и корабли», — написал Туск в Twitter после разговора с украинским президентом Петром Порошенко.
Он подчеркнул, что Европа осуждает действия России и остаётся едина в поддержке Украины.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Порошенко потребовал немедленно освободить военнослужащих.
RT на русском: последние новости
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Петр Порошенко , Дональд Туск , Европейский совет , В мире
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