Туск потребовал возвращения украинских кораблей и моряков 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли и моряков, которые были задержаны за незаконное пересечение госграницы.
«Российские власти должны вернуть украинских моряков и корабли», — написал Туск в Twitter после разговора с украинским президентом Петром Порошенко.
Он подчеркнул, что Европа осуждает действия России и остаётся едина в поддержке Украины.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Порошенко потребовал немедленно освободить военнослужащих.