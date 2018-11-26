Туск потребовал возвращения украинских кораблей и моряков

«Российские власти должны вернуть украинских моряков и корабли», — написал Туск в Twitter после разговора с украинским президентом Петром Порошенко.

Он подчеркнул, что Европа осуждает действия России и остаётся едина в поддержке Украины.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Порошенко потребовал немедленно освободить военнослужащих.