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Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам

Украина заговорила о применении силы против России 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина после инцидента в Керченском проливе будет добиваться дипломатического урегулирования ситуации, однако оставляет за собой право на защиту. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Гордон».
«Россия своими действиями подтвердила никчемность двусторонних соглашений по поводу Керченского пролива и Азовского моря. Мы понимаем, что Россия не имела и не имеет намерений их придерживаться», — сказал глава МИД.
Климкин напомнил, что 26 ноября состоится внеочередное заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава организации («Обязанности участвующих в споре сторон», которая обязует стороны, участвующие в споре, стараться разрешить его путем переговоров — прим. «Ленты.ру»), но, безусловно, оставляет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено статьей 51 Устава ООН («Право на индивидуальную или коллективную самооборону» — прим. «Ленты.ру»).
Также министр считает очень важным, чтобы «весь цивилизованный мир» применял соответствующие меры против России».
«Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенцией [о защите гражданского населения во время войны] 1949 года. Поэтому наши моряки являются военнопленными», — приводит слова главы МИД «Украинская правда».
В воскресенье, 25 ноября, патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.
Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.
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Павел Климкин , ФСБ , МИД , Совбез ООН , ООН , Lenta.ru , Украинская правда , В мире , Политика , Украина
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