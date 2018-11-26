Украина заговорила о применении силы против России

Украина после инцидента в Керченском проливе будет добиваться дипломатического урегулирования ситуации, однако оставляет за собой право на защиту. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин , передает «Гордон».

«Россия своими действиями подтвердила никчемность двусторонних соглашений по поводу Керченского пролива и Азовского моря. Мы понимаем, что Россия не имела и не имеет намерений их придерживаться», — сказал глава МИД.

Климкин напомнил, что 26 ноября состоится внеочередное заседания Совета Безопасности ООН . По его словам, Украина будет искать пути мирного урегулирования спора, как это предусмотрено статьей 33 Устава организации («Обязанности участвующих в споре сторон», которая обязует стороны, участвующие в споре, стараться разрешить его путем переговоров — прим. «Ленты.ру» ), но, безусловно, оставляет за собой возможность применения права на самозащиту, как это определено статьей 51 Устава ООН («Право на индивидуальную или коллективную самооборону» — прим. «Ленты.ру»).

Также министр считает очень важным, чтобы «весь цивилизованный мир» применял соответствующие меры против России».

«Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенцией [о защите гражданского населения во время войны] 1949 года. Поэтому наши моряки являются военнопленными», — приводит слова главы МИД «Украинская правда».

В воскресенье, 25 ноября, патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Киев назвал задержание кораблей «актом военной агрессии» и анонсировал введение военного положения в стране.