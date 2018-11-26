Могерини провела консультации по инциденту в Черном море

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела контакты с рядом партнеров в связи с событиями вокруг инцидента с украинскими военными судами в районе Керченского пролива, консультации продолжатся в ближайшие дни, сообщила в понедельник журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

"В настоящий момент настоятельной необходимостью является, чтобы все проявляли сдержанность для деэскалации ситуации", — сказала представитель на брифинге в ЕК, напомнив о том, что реакцией ЕС на инцидент было заявление о неприемлемости подобных событий.

По ее словам, "глава европейской дипломатии уже провела контакты с несколькими партнерами". "Мы продолжим продвигать этот вопрос для большего международного ответа", — сказала Косьянчич, отметив, что контакты продолжатся в понедельник и в ближайшие дни, не исключив, что возможна дополнительная реакция со стороны ЕС.

Косьянчич указала на позицию европейской дипломатии: она рассчитывает на незамедлительное освобождение задержанных украинских судов и оказание помощи членам экипажей.