Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могерини провела консультации по инциденту в Черном море 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела контакты с рядом партнеров в связи с событиями вокруг инцидента с украинскими военными судами в районе Керченского пролива, консультации продолжатся в ближайшие дни, сообщила в понедельник журналистам представитель дипслужбы Майя Косьянчич.
ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
"В настоящий момент настоятельной необходимостью является, чтобы все проявляли сдержанность для деэскалации ситуации", — сказала представитель на брифинге в ЕК, напомнив о том, что реакцией ЕС на инцидент было заявление о неприемлемости подобных событий.
По ее словам, "глава европейской дипломатии уже провела контакты с несколькими партнерами". "Мы продолжим продвигать этот вопрос для большего международного ответа", — сказала Косьянчич, отметив, что контакты продолжатся в понедельник и в ближайшие дни, не исключив, что возможна дополнительная реакция со стороны ЕС.
Косьянчич указала на позицию европейской дипломатии: она рассчитывает на незамедлительное освобождение задержанных украинских судов и оказание помощи членам экипажей.
До заявления европейской дипслужбы уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже рассказала, что пострадавшие украинские моряки находятся в больнице, "помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни". Она отметила, что по данному вопросу находится на постоянной связи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.
Последние новости
Зачем Порошенко приказал нарушить границу России Украина потребовала возместить ущерб после её атаки на Россию Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Комментарии
Майя Косьянчич , Людмила Денисова , Федерика Могерини , Татьяна Москалькова , ФСБ , ЕС , В мире , Европа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе309
«Порошенко стал политическим трупом»148
США «вмешались» в конфликт в Керченском проливе1052
Порошенко срочно пытается связаться с Меркель104
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове415
Видео
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
01:33
Порошенко срочно пытается связаться с Меркель
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение