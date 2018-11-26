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В Британии подсчитали стоимость Brexit 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) подсчитал, что выход Великобритании из Европейского союза приведёт к падению ВВП на 4% до 2030 года. Это соразмерно потерям британской экономики в 100 млрд фунтов в год.
По мнению специалистов, причиной потерь станут препятствия в сфере услуг, который сделают данный сектор менее привлекательным и спровоцируют сокращение инвестиций из Евросоюза, пишет ФАН.
25 ноября главы 27 стран Европейского союза одобрили соглашение с Великобританией о её выходе из состава Содружества. Участники внеочередного саммита утвердили политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Соединённым Королевством. Британия должна покинуть сообщество 30 марта 2019 года.
Как ранее писал News.ru, день, когда было подписано соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, станет траурным для всех европейцев, заявил в Брюсселе чешский премьер Андрей Бабиш.
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Комментарии
Андрей Бабиш , ЕС , В мире , Европа
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