Порошенко срочно пытается связаться с Меркель

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Украина инициировала «срочный телефонный разговор» Порошенко и Меркель 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Украинские дипломаты инициировали «срочный телефонный разговор» между украинским лидером Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель на фоне ситуации с кораблями в Чёрном море.
Об этом, как передаёт «Укринформ», сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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По его словам, Германии «в режиме реального времени передавалась информация о развитии событий» вокруг инцидента с задержанными кораблями ВМС Украины.
«Мы также инициировали срочный телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель, который должен состояться уже сегодня», — добавил он.
Как сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, украинский президент в настоящее время проводит телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Ранее Порошенко потребовал от российской стороны вернуть украинские корабли, задержанные ФСБ за пересечение границы.
Три корабля ВМС Украины, как заявляли в ФСБ, были задержаны после незаконного пересечения российской границы.
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Комментарии58
Святослав Цеголко , Ангела Меркель , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Андрей Мельник , ФСБ , НАТО , В мире , Видео , Европа , Украина , Германия
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