Порошенко срочно пытается связаться с Меркель

Украина инициировала «срочный телефонный разговор» Порошенко и Меркель

По его словам, Германии «в режиме реального времени передавалась информация о развитии событий» вокруг инцидента с задержанными кораблями ВМС Украины.

«Мы также инициировали срочный телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель, который должен состояться уже сегодня», — добавил он.

Ранее Порошенко потребовал от российской стороны вернуть украинские корабли, задержанные ФСБ за пересечение границы.

Три корабля ВМС Украины, как заявляли в ФСБ, были задержаны после незаконного пересечения российской границы.