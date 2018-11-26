Порошенко срочно пытается связаться с Меркель

Украинские дипломаты инициировали «срочный телефонный разговор» между украинским лидером Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель на фоне ситуации с кораблями в Чёрном море.
Об этом, как передаёт «Укринформ», сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, Германии «в режиме реального времени передавалась информация о развитии событий» вокруг инцидента с задержанными кораблями ВМС Украины.
«Мы также инициировали срочный телефонный разговор между президентом Петром Порошенко и канцлером Ангелой Меркель, который должен состояться уже сегодня», — добавил он.
Как сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, украинский президент в настоящее время проводит телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент розпочав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 ноября 2018 г.
Ранее Порошенко потребовал от российской стороны вернуть украинские корабли, задержанные ФСБ за пересечение границы.
Три корабля ВМС Украины, как заявляли в ФСБ, были задержаны после незаконного пересечения российской границы.