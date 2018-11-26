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Ричард Гир вспомнил о темных временах России 

Газета.Ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: Jordan Strauss/Invision/AР
Американский актер Ричард Гир во время встречи в Москве вспомнил о своем первом визите в Россию в 1989 году.
"Впервые я приехал в Россию в 1989 году, это были темные времена. Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая", — цитирует ТАСС Гира, также признавшегося, что он был потрясен Москвой и Лениградом, о которых ранее имел самые романтические представления.
"Но годы прошли, теперь Москва — это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость. Я вновь потрясен", — сказал он.
Ранее Ричард Гир ответил на вопрос журналистов о том, не хочет ли он получить российское гражданство.
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Ричард Гир , ИТАР-ТАСС , В мире , Политика , США , Москва
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