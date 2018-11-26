Ричард Гир вспомнил о темных временах России

"Впервые я приехал в Россию в 1989 году, это были темные времена. Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая", — цитирует ТАСС Гира, также признавшегося, что он был потрясен Москвой и Лениградом, о которых ранее имел самые романтические представления.

"Но годы прошли, теперь Москва — это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость. Я вновь потрясен", — сказал он.

Ранее Ричард Гир ответил на вопрос журналистов о том, не хочет ли он получить российское гражданство.