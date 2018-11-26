В конгрессе США призвали Трампа осудить Россию 

В конгрессе США призвали американского лидера Дональда Трампа осудить Россию после конфликта с задержанием кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США.
Конгрессмена Брайан Фицпатрика призвал Трампа поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиров Путиным в Аргентине.
"Мы должны стоять плечом к плечу с народом Украины", — добавил Фицпатрик.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, чем закончится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.
Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что "на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.