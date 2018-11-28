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Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным на G20 

РИА Новости + ещё 53 59 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.
"Это будет определяющим… Может быть я не стану проводить встречу…. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп в интервью.
Президент США также отметил, что ожидает полного отчета от службы национальной безопасности об инциденте в Керченском проливе в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G-20 в Аргентине.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь Песков.
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Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Татьяна Москалькова , Дональд Трамп , Администрация США , МИД , В мире , Видео , США , Аргентина
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