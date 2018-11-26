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Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове

Грузия поддержала Украину в конфликте с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия обвинила Россию в нарушении международных соглашений в связи с эскалацией обстановки в Керченском проливе и призвала мировое сообщество к оперативным шагам для деэскалации обстановки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в Twitter обвинил Россию в «грубом нарушении международного морского права» и подтвердил поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Нападение на суда Украины и их пленение является грубым нарушением Международного морского права и подрывает безопасность всего региона», — считает руководитель грузинского внешнеполитического ведомства.
В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, нарушившие российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Давид Залкалиани , МИД , Деловая газета "Взгляд" , В мире , Видео , Грузия , Тбилиси
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