Турция высказалась о морском конфликте между РФ и Украиной 

Турция будет контактировать и с Россией, и с Украиной для снижения эскалации после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре, передает РИА «Новости».
«У нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому мы будем контактировать с обеими странами с целью уменьшения возникшей напряженности», — сказал он.
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
Согласно заявлению ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране.