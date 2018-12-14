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США предупредили Эр-Рияд о рисках сотрудничества с Москвой и Пекином 

РИА Новости + ещё 190 5 минут назад
Сенаторы США предупредили правительство Саудовской Аравии, что покупки военного оборудования и укрепление связей с Россией и Китаем наносят урон сотрудничеству с Соединенными Штатами и вызывают риски в области национальной безопасности и экономики как для Эр-Рияда, так и для Вашингтона, говорится в резолюции, принятой сенаторами.
Основной посыл документа, принятого верхней палатой американского парламента, состоит в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд признается виновным в гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
В проекте резолюции также содержится требование ко всем сторонам конфликта в Йемене, в котором участвует и Саудовская Аравия, стремиться к "немедленному прекращению огня и политическому урегулированию йеменского конфликта путем переговоров и увеличению гуманитарной помощи жертвам конфликта", а также минимизировать жертвы среди мирного населения.
Кроме того, в документе осуждается Иран за предоставление оружия повстанцам-хуситам в Йемене, поддерживаются усилия спецпосланника ООН по урегулированию конфликта и подчёркивается, что никакого разрешения на участие США в этом конфликте нет.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что отношения России и Саудовской Аравии интенсивно развиваются по всем направлениям. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр рассказывал, что сотрудничество идет в сферах безопасности, военно-технической, освоении космоса, энергетике.
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