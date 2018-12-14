США предупредили Эр-Рияд о рисках сотрудничества с Москвой и Пекином

Сенаторы США предупредили правительство Саудовской Аравии , что покупки военного оборудования и укрепление связей с Россией Китаем наносят урон сотрудничеству с Соединенными Штатами и вызывают риски в области национальной безопасности и экономики как для Эр-Рияда , так и для Вашингтона, говорится в резолюции, принятой сенаторами.

Основной посыл документа, принятого верхней палатой американского парламента, состоит в том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд признается виновным в гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

В проекте резолюции также содержится требование ко всем сторонам конфликта в Йемене, в котором участвует и Саудовская Аравия, стремиться к "немедленному прекращению огня и политическому урегулированию йеменского конфликта путем переговоров и увеличению гуманитарной помощи жертвам конфликта", а также минимизировать жертвы среди мирного населения.