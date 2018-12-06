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Сенаторы США представили резолюцию о наказании саудовского кронпринца из-за дела Хашкаджи 

ТАСС + ещё 147 45 минут назад
Фото: epa
Группа американских сенаторов представила в среду резолюцию, в которой требует от администрации президента США Дональда Трампа и международного сообщества привлечь к ответственности всех виновных в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи и, в частности, наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Документ распространил автор инициативы республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина).
Соавторами резолюции выступили республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Тодд Янг (от штата Индиана), а также демократы Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), Эд Марки (от штата Массачусетс) и Крис Кунс (от штата Делавэр). В своей инициативе они также возложили на кронпринца вину за гуманитарный кризис в Йемене, за блокаду Катара, тюремное заключение политических диссидентов и применение силы против своих соперников.
"Я убежден, что в интересах национальной безопасности США крайне необходимо сделать уверенное заявление по поводу жестокого убийства американского резидента — господина Хашкаджи, — у которого остались трое детей — граждан США. Эта резолюция без какого-либо увиливания констатирует, что кронпринц Саудовской Аравии был причастен к убийству Хашкаджи и является разрушительной силой в регионе, которая подрывает интересы национальной безопасности США на целом ряде направлений", — указал Грэм.
Резолюция содержит несколько положений, в частности, она призывает в наиболее решительной форме осудить убийство Хашкаджи; призывает признать, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд держал под контролем силы безопасности страны на момент убийства Хашкаджи; призывает Соединенные Штаты и мировое сообщество привлечь к ответственности всех, что причастен к убийству саудовского журналиста. Кроме того, документ призывает Саудовскую Аравию как можно скорее начать переговоры о политическом урегулировании спора с Катаром и восстановить дипломатические отношения с ним, а также освободить политзаключенных.
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