Сенаторы США представили резолюцию о наказании саудовского кронпринца из-за дела Хашкаджи

Соавторами резолюции выступили республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Тодд Янг (от штата Индиана), а также демократы Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния), Эд Марки (от штата Массачусетс) и Крис Кунс (от штата Делавэр ). В своей инициативе они также возложили на кронпринца вину за гуманитарный кризис в Йемене, за блокаду Катара, тюремное заключение политических диссидентов и применение силы против своих соперников.

"Я убежден, что в интересах национальной безопасности США крайне необходимо сделать уверенное заявление по поводу жестокого убийства американского резидента — господина Хашкаджи, — у которого остались трое детей — граждан США. Эта резолюция без какого-либо увиливания констатирует, что кронпринц Саудовской Аравии был причастен к убийству Хашкаджи и является разрушительной силой в регионе, которая подрывает интересы национальной безопасности США на целом ряде направлений", — указал Грэм.

Резолюция содержит несколько положений, в частности, она призывает в наиболее решительной форме осудить убийство Хашкаджи; призывает признать, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд держал под контролем силы безопасности страны на момент убийства Хашкаджи; призывает Соединенные Штаты и мировое сообщество привлечь к ответственности всех, что причастен к убийству саудовского журналиста. Кроме того, документ призывает Саудовскую Аравию как можно скорее начать переговоры о политическом урегулировании спора с Катаром и восстановить дипломатические отношения с ним, а также освободить политзаключенных.