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CNN: Хашукджи боялся мести Эр-Рияда 

Газета.Ru + ещё 96 12 часов назад
Фото: BFM.RU
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Хашукджи боялся мести со стороны Эр-Рияда за свою деятельность.
Как отмечается, журналист в переписке также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "зверем".
При этом незадолго до своей гибели Хашукджи начал подозревать, что его переписку могли перехватить власти Эр-Рияда.
Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи.
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Джастин Трюдо , CNN , В мире , Политика , Саудовская Аравия
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