CNN: Хашукджи боялся мести Эр-Рияда

Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей Саудовской Аравии . Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Хашукджи боялся мести со стороны Эр-Рияда за свою деятельность.

Как отмечается, журналист в переписке также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "зверем".

При этом незадолго до своей гибели Хашукджи начал подозревать, что его переписку могли перехватить власти Эр-Рияда.