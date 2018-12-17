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Эр-Рияд отверг позицию сената США о причастности принца к смерти Хашукджи 

РИА Новости + ещё 218 19 минут назад
Саудовская Аравия отвергла позицию сената США, согласно которой наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд ответственен за смерть саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на заявление МИД королевства.
Ранее сообщалось, что сенат США в четверг единогласно принял резолюцию, из которой следует, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд виновен в гибели Хашукджи.
"Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, высказанную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая основывалась на необоснованных претензиях и обвинениях и заключала в себе грубое вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая региональную и международную роль королевства", — говорился в заявлении.
МИД королевства также подчеркивает "глубокие стратегические политические и экономические отношения и отношения в области безопасности" между Саудовской Аравией и США, однако отмечает, что хотя Саудовская Аравия "подтверждает свою приверженность развитию отношений с Соединенными Штатами", королевство "выражает обеспокоенность" относительно позиции американского сената.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
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