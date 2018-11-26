Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение о введении военного положения на Украине на 60 суток. Это решение теперь должна утвердить Верховная рада, пишет РИА Новости.
Подобное решение поддержал президент Украины Петр Порошенко.
"Предложить президенту Украины ввести военное положение на Украине сроком на 60 суток, прошу поддержать предложение" — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании совета.
После этого СНБО проголосовал за принятие этого решения.
В воскресенье утром три украинских корабля нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Как сообщали в Погрануправлении ФСБ РФ по РК, суда украинских ВМС совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны. После этого Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.
В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", однако российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 приступили к патрулированию воздушного пространства.
ФСБ РФ заявила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения государственной границы России.