СНБО принял решение ввести военное положение на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в понедельник принял решение о введении военного положения на Украине на 60 суток. Это решение теперь должна утвердить Верховная рада , пишет РИА Новости

Подобное решение поддержал президент Украины Петр Порошенко

"Предложить президенту Украины ввести военное положение на Украине сроком на 60 суток, прошу поддержать предложение" — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании совета.

После этого СНБО проголосовал за принятие этого решения.

В воскресенье утром три украинских корабля нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу. Как сообщали в Погрануправлении ФСБ РФ по РК, суда украинских ВМС совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны. После этого Украина обвинила Россию в таране буксира, из-за которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение.

В 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза", однако российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив, а штурмовики Су-25 приступили к патрулированию воздушного пространства.