СНБО Украины рассмотрит вопрос о введении военного положения

Киев рассматривает возможность введения военного положения, созывается Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для обсуждения этого вопроса, заявил секретарь совета Александр Турчинов

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

"Предлагается провести заседание СНБО для оглашения правого режима военного положения", — сказал Турчинов на брифинге, которого транслировали украинские телеканалы.

По его словам, заседание СНБО планируется в полночь по Киеву (01.00 мск).