Киев рассматривает возможность введения военного положения, созывается Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для обсуждения этого вопроса, заявил секретарь совета Александр Турчинов.
ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.
"Предлагается провести заседание СНБО для оглашения правого режима военного положения", — сказал Турчинов на брифинге, которого транслировали украинские телеканалы.
По его словам, заседание СНБО планируется в полночь по Киеву (01.00 мск).
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>