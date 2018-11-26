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К посольству России в Киеве принесли шины 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
Украинские протестующие начали собираться возле российского посольства в Киеве. Об этом сообщает телеканал «1+1».
По информации телевизионной службы новостей, протестующие принесли к центральному входу шины и кораблики из бумаги. Как уточняет издание «Крым. Реалии», участники пикета утверждают, что поводом для акции стал «акт агрессии в отношении украинских кораблей в Керченском проливе». На момент написания новости возле посольства России собралось около 10 человек.
25 ноября Киев заявил о захвате российским спецназом трех украинских кораблей. Отмечалось, что малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Вооруженные силы Киева сообщали о двух раненых украинских военных моряках.
Позднее ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. По факту нарушения госграницы России военными украинскими судами возбуждено уголовное дело.
Украина обратилась к американским партнерам за поддержкой, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Посол Украины в США Валерий Чалый обвинил Москву в провокации, которая выводит агрессию России против Киева на новый уровень. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет «из-за чрезвычайных событий на Азове».
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Комментарии5
Петр Порошенко , Валерий Чалый , ФСБ , В мире , Другое , Политика
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