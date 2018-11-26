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В Киеве заговорили о выходе российской агрессии на новый уровень 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Андрей Крылов / РИА Новости
Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook-аккаунте.
«Немедленно обратились к американским партнерам с призывом об [оказании] решительной поддержки Украины и [дать] четкий сигнал со стороны США агрессору [России]», — написал украинский посол.
Он также отметил, что действия России в Черном и Азовском морях нарушают все международно-правовые нормы и несут угрозу развития полномасштабного конфликта. По его словам, неправомерное применение силы Россией — провокация, которая выводит агрессию Москвы против Украины на новый уровень.
Ранее, 25 ноября, Киев сообщил о захвате Россией трех украинских кораблей. Отмечалось, что малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. В России ситуацию в Азовском море назвали провокацией со стороны Украины. Позднее стало известно, что ВСУ начали массированный обстрел территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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Комментарии27
Петр Порошенко , Валерий Чалый , В мире , Армия , Политика , США
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