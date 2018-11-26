В Киеве заговорили о выходе российской агрессии на новый уровень

Киев призвал США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также рассказал о выходе российской агрессии на новый уровень. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook-аккаунте.

«Немедленно обратились к американским партнерам с призывом об [оказании] решительной поддержки Украины и [дать] четкий сигнал со стороны США агрессору [России]», — написал украинский посол.

Он также отметил, что действия России в Черном и Азовском морях нарушают все международно-правовые нормы и несут угрозу развития полномасштабного конфликта. По его словам, неправомерное применение силы Россией — провокация, которая выводит агрессию Москвы против Украины на новый уровень.