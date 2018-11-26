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Порошенко раскрыл военные планы Украины 

Lenta.ru + ещё 40 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал свое решение поддержать введение в стране военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».
«Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Оно вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, территориальной целостности суверенитета и независимости Украины. Военное положение вводится исключительно с целью усиления обороны на фоне растущей агрессивности и акта неприкрытой агрессии со стороны России», — сказал он.
Порошенко добавил, что Украина «намерена продолжить придерживаться всех международных обязательств, включая минские соглашения» по Донбассу. «Надеюсь, завтра Верховная рада примет правильное решение», — резюмировал он.
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В ночь на понедельник, 26 ноября, Порошенко внес в Раду вопрос о введении в стране военного положения на 60 суток. Тогда он пообещал, что этот режим не означает немедленной мобилизации населения, а лишь «подготовку военнообязанных первой очереди».
25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные, не признающие российский статус Крыма и вод вокруг него, не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии».
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Петр Порошенко , ФСБ , Верховная Рада , В мире , Армия , Конфликты , Украина
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