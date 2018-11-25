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Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море 

Говорит Москва 45 минут назад
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — говорится в сообщении.
В воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу, вошли в территориальные воды России и совершали опасные манёвры, двигаясь к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения судов. Украинские военные проигнорировали требования российских пограничников. После этого Киев обвинил Москву в «агрессивных действиях».
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В ФСБ происходящее назвали провокацией с целью «создать конфликтную ситуацию в этом регионе» и пообещали в ближайшее время обнародовать все доказательства.
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Федерика Могерини , ФСБ , ЕС , В мире , Видео
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