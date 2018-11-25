Евросоюз призвал Россию и Украину к сдержанности в Азовском море

Федерики Могерини. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — говорится в сообщении.

В воскресенье три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу, вошли в территориальные воды России и совершали опасные манёвры, двигаясь к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения судов. Украинские военные проигнорировали требования российских пограничников. После этого Киев обвинил Москву в «агрессивных действиях».