Порошенко обратился с требованием к России

Президент Украины Петр Порошенко обратился с требованием к российским властям. Обращение размещено на сайте главы государства.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права, грубо были задержаны и судьба которых неизвестна», — заявил Порошенко.

Он потребовал срочно передать моряков вместе с кораблями украинской стороне в качестве первого шага по деэскалации ситуации в Азовском море. Президент Украины подчеркнул, что ждет ответа на свое обращение.

Как сообщает ТАСС, трое украинских военнослужащих находятся в одной из больниц Керчи. По словам источника в медучреждении, их состояние стабильно. В больнице также дежурят следователи.

25 ноября патруль пограничного управления ФСБ задержал в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военные зашли в территориальные воды Крыма, не отреагировали на требование остановиться и начали выполнять опасные маневры. В ФСБ назвали произошедшее провокацией. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы.

Киев счел случившееся «актом военной агрессии».