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Россия отказалась пропустить украинские катера и закрыла проход под Крымским мостом 

Ведомости 1 час назад
Два катера и буксир Военно-морских сил Украины, попытавшиеся 25 ноября пройти под Крымским мостом, не будут пропущены, если не получат разрешения в установленном порядке, сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к российским спецслужбам.
Рано утром 25 ноября два артиллерийских катера и буксир ВМС Украины пересекли границу России и направились в Керченский пролив. Они попытались приблизиться к Крымскому мосту, но были остановлены кораблями береговой охраны пограничного управления ФСБ. При этом сторожевой корабль «Дон» протаранил украинский буксир. Позже, около 11.30 по московскому времени, из Мариуполя в сторону Крымского моста направились еще два украинских артиллерийских катера, сообщили пресс-служба ВМС Украины и крымское погрануправление ФСБ. Катера были остановлены береговой охраной у границы российских территориальных вод в Азовском море.
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Около полудня проход судов через Керченский пролив был закрыт, для этого поперек арки Крымского моста было выставлено судно. Судя по фотографиям и видео, опубликованным сайтами Kerch.net и «Керчь.инфо», днем над мостами летали штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России. Проход под мостом был ненадолго открыт только для прохода российского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» и двух российских артиллерийских катеров проекта 1204.
По словам представителя ВМС Украины, уведомление о проходе под Крымским мостом было отправлено администрации порта в Керчи и российской береговой охране, но ответа получено не было.
В пресс-релизе УФСБ по Крыму говорится, что украинские корабли могут пройти под мостом и через Керчь-Еникальский судоходный канал в соответствии с разрешительным порядком. В Керченском проливе «действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», заявила пресс-служба ведомства.
Если исходить из того, что Крым — российский, действия российской береговой охраны по недопущению украинских катеров в российские территориальные воды полностью правомерны, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов.
В сентябре под Керченским мостом в Мариуполь прошли два корабля ВМС Украины. По заявлению российских властей, они получили разрешение на проход в установленном порядке.
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Михаил Барабанов , ФСБ , Центр анализа стратегий и технологий , Ведомости , В мире , Статьи , Мариуполь
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