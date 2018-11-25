Сухогруз, который дежурил под арками Крымского моста, перекрывая проход украинским военным кораблям, отошел в сторону. Эскалация напряженности в этом районе постепенно сходит на нет. По некоторым данным, экипажи украинских кораблей согласились на оформление документов для прохода по Керченскому проливу, сообщает РИА ФАН.
Обстановка в районе Керченского пролива обострилась после того, как как утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.
По версии ВМС Украины корабли осуществляли плановый переход, о чем уведомили заранее, а российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.
В ФСБ действия украинских кораблей расценили как провокацию.
Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Патрулирование Керченского пролива также осуществляют штурмовики Су-25.