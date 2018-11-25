Эскалация напряженности у Крымского моста постепенно сходит на нет

РИА ФАН. Сухогруз, который дежурил под арками Крымского моста, перекрывая проход украинским военным кораблям, отошел в сторону. Эскалация напряженности в этом районе постепенно сходит на нет. По некоторым данным, экипажи украинских кораблей согласились на оформление документов для прохода по Керченскому проливу, сообщает

Обстановка в районе Керченского пролива обострилась после того, как как утром в воскресенье три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды, нарушив статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Затем в 11:30 из порта Бердянск выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса Гюрза.

По версии ВМС Украины корабли осуществляли плановый переход, о чем уведомили заранее, а российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

ФСБ действия украинских кораблей расценили как провокацию.

Рядом находятся три российских военных катера, над мостом кружат два военных вертолёта. Патрулирование Керченского пролива также осуществляют штурмовики Су-25.