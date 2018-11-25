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В польских магазинах нашли около 170 килограммов кокаина 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Большое количество кокаина нашли в польских магазинах в коробках с бананами из Эквадора, сообщает радиостанция RMF FM.
"В Мазовецком, Лодзинском и Нижнесилезском воеводствах в магазинах одной из торговых сетей в коробках с бананами обнаружили наркотики", — говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в магазины попало не менее 170 килограммов наркотиков. Пакеты с кокаином, каждый из которых весит около килограмма, находят в картонных коробках под бананами.
По данному факту уже начато расследование. Продолжаются проверки в других магазинах сети по всей стране. Полицейские устанавливают, кто был поставщиком и получателем товара.
Известно, что торговая сеть не является прямым импортером бананов.
Факт обнаружения наркотиков в магазинах торговой сети на территории трех воеводств подтвердили в Главной комендатуре польской полиции.
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