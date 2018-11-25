Британцев накажут за котов-веганов

Зоозащитники Соединенного королевства забили тревогу — корма с заменой животных белков растительным популярны все больше. Что грозит владельцам кошек, отказавших своим питомцам в мясе, и вредна ли такая диета животным?

Британцы ответят за котов — веганов и вегетарианцев! Жителям Соединенного королевства грозят штрафы и уголовное преследование за кормление кошек растительной пищей. Представители местного общества по защите животных беспокоятся: в магазинах все больше кормов без животного белка в составе. Его заменяют соевым протеином, пшеницей, рисом, кукурузой и синтетически генерированными витаминами.

Кошки плотоядные, поэтому они могут серьезно заболеть, употребляя такой корм, утверждают зоозащитники. Что касается наказания для хозяев, то не надо перегибать палку. Это как наказывать людей, которые покупают дешевые макароны, рассуждает заслуженный артист России Дмитрий Куклачев . По его словам, для каждого животного рацион надо подбирать индивидуально, у ветеринара.

Дмитрий Куклачев, дрессировщик, заслуженный артист России

«Наша жизнь перешла на немножко другой уровень кормления животных. Если раньше мы могли пойти в магазин, купить спокойно мясо, и оно было доступно, было натуральным, для животных это был лучший корм, то сегодня, к сожалению, даже прийти просто в магазин и купить кошке курицу, якобы натуральную, мы можем не знать, как она выращена, на каких прикормах. Мы своих кормим натуральным мясом куриным с птицефабрики, которую мы проверили, и мы знаем точно поставщика, и не каждый владелец кошки может так трепетно относиться к своему животному. В кормах для животных содержится много и полезных вещей, и очень много кормов делается с содержанием растительных жиров, просто многие разработчики пишут это все очень мелким текстом».

В России есть веганы, которые сами питаются исключительно растительной пищей и пытаются так же кормить своих животных, говорит ветеринар, главный врач сети ветеринарных офтальмологических клиник RECOM Александр Константиновский:

— Безусловно, это жесткое обращение с животными. Даже для вегетарианца обязательно нужно принимать какие-то специальные отдельно аминокислоты. Для животного это тоже будет очень важно, иначе будут проблемы с костями, с хрящами, с шерстью. Если в домашних условиях кормить исключительно растительным сырьем, безусловно, у животных будут огромные проблемы, начиная с проблемами желудочно-кишечного тракта, заканчивая шерстью, зубами, когтями. Диета обязательно должна быть сбалансированная.

— Штрафы хозяев и чуть ли не тюремное заключение — это не слишком?

— В Европе, в США, мне кажется, есть достаточно большой перегиб по поводу прав всех, кроме белого мужчины традиционной ориентации, все остальные каким-то образом просто мегазащищены, даже животные гораздо лучше защищены. Мне кажется, это перегиб. Мы должны любить животных, но сажать в тюрьму, по крайней мере, глупо. По поводу штрафов, я с этим согласен, но если это готовые коммерческие корма, вероятнее всего, эти штрафы будут у производителей кормов, и они вряд ли смогут дешево откупиться от всех правозащитников и зоозащитников.

По словам эксперта, в большинстве кормов для кошек в России есть белки животного происхождения, но чаще всего производители используют то, что не идет в пищу людям, — например, куриный белок, который добыт из пера или пуха. Из растительных компонентов чаще всего применяют яблочный жом. А вот сою практически не используют — это дорого, плюс у животных она плохо усваивается.