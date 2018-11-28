Порошенко передал сообщение Путину через Трампа

Как отмечается, Порошенко просит Путина покинуть Украину.

"Уходите с Украины, мистер Путин", — цитирует NBC Порошенко.

Ранее Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.