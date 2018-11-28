Порошенко передал сообщение Путину через Трампа 

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу NBC попросил американского лидера Дональда Трампа передать своему коллеге из России Владимиру Путину сообщение во время их встречи на саммите G20 в Аргентине. Об этом говорится в анонсе интервью на сайте телеканала.
Как отмечается, Порошенко просит Путина покинуть Украину.
"Уходите с Украины, мистер Путин", — цитирует NBC Порошенко.
Ранее Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что "на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование". ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.