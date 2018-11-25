«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию

В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в допуске на территорию Великобритании требует депутат Верховной рады Антон Геращенко. В своем фейсбуке нардеп написал, что обратился с такой просьбой к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

«C требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу», — заявил Геращенко.

Министерство иностранных дел Британии пока никак не прокомментировало эту ситуацию. При этом по ряду сведений Охлобыстину уже одобрили британскую визу.

Третья «Неделя российского кино» пройдет в Великобритании с 25 ноября по 2 декабря. В рамках фестиваля в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге будут проходить премьерные кинопоказы, вручение премии «Золотой Единорог», благотворительные мероприятия, выставки.

Ивана Охлобыстина можно будет увидеть в мелодраме Михаила Расходникова «Временные трудности» о жизни мальчика с врожденным заболеванием.

Впоследствии в список попал также режиссер Никита Михалков . В Киеве пообещали, что «черный список» будет расширен.

Напомним, Иван Охлобыстин находится также и в неофициальном списке врагов Украины сайта «Миротворец».

«Российский клоун, известный своими антиукраинскими высказываниями. В ноябре 2016 г. получил т.н. паспорт террористической организации ДНР», — говорится в описании анкеты Охлобыстина на сайте..

Кроме того, там указано, что в октябре 2014 года Служба безопасности Украины запретила Охлобыстину въезд на территорию страны «за разжигание этнической ненависти и активную поддержку аннексии Крыма фашистской россией» (слово «Россия» на сайте написано маленькими буквами — «Газета.Ru» ).

Сайт «Миротворец» был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины.

Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал «отвратительными» действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.

Летом российский актер и режиссер Константин Хабенский был внесен в черный список «Миротворца». «Угрозой территориальной целостности» Украины Хабенский стал после того, как съездил в Крым «без разрешения украинских властей» в детский лагерь отдыха «Артек».

Согласно мнению администрации «Миротворца», Хабенский «сознательно нарушил государственную границу Украины», намереваясь «проникнуть в захваченный российскими оккупантами Крым», чтобы «принять участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора».

Месяцем ранее российский актер Гоша Куценко также попал в эту базу данных из-за «проникновения» на территорию Крыма. Ранее «врагом украинской нации» была объявлена бывшая участница поп-дуэта t. A. T. u. Елена Катина

Британский музыкант Роджер Уотерс , один из основателей группы Pink Floyd, также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается, Уотерс был включен в список за интервью, в котором музыкант заявил о существовании множества «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь. В том же интервью составители списка увидели «антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность страны и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев не признал итогов плебисцита и считает въезд на полуостров не через Украину незаконным. Россия настаивает на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.