«Мракобес»: Украина не пускает Охлобыстина в Англию

Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину. Об этом нардеп заявил в своем фейсбуке, отметив, что Охлобыстин был приглашен на «Дни российского кино в Великобритании», и назвал его «мракобесом».
Отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в допуске на территорию Великобритании требует депутат Верховной рады Антон Геращенко. В своем фейсбуке нардеп написал, что обратился с такой просьбой к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
«C требованием отказать в допуске на территорию Великобритании мракобесу», — заявил Геращенко.
Министерство иностранных дел Британии пока никак не прокомментировало эту ситуацию. При этом по ряду сведений Охлобыстину уже одобрили британскую визу.
Третья «Неделя российского кино» пройдет в Великобритании с 25 ноября по 2 декабря. В рамках фестиваля в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге будут проходить премьерные кинопоказы, вручение премии «Золотой Единорог», благотворительные мероприятия, выставки.
Ивана Охлобыстина можно будет увидеть в мелодраме Михаила Расходникова «Временные трудности» о жизни мальчика с врожденным заболеванием.
Напомним, ранее Министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры и искусств из России, которые якобы «угрожают национальной безопасности страны». В нем оказался Иван Охлобыстин, а также певец Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, киноактер Михаил Пореченков, актер и бард Михаил Боярский, а также актеры Сергей Безруков и Жерар Депардье.
Впоследствии в список попал также режиссер Никита Михалков. В Киеве пообещали, что «черный список» будет расширен.
Напомним, Иван Охлобыстин находится также и в неофициальном списке врагов Украины сайта «Миротворец».
«Российский клоун, известный своими антиукраинскими высказываниями. В ноябре 2016 г. получил т.н. паспорт террористической организации ДНР», — говорится в описании анкеты Охлобыстина на сайте..
Кроме того, там указано, что в октябре 2014 года Служба безопасности Украины запретила Охлобыстину въезд на территорию страны «за разжигание этнической ненависти и активную поддержку аннексии Крыма фашистской россией» (слово «Россия» на сайте написано маленькими буквами — «Газета.Ru»).
Сайт «Миротворец» был создан при поддержке депутата Верховной рады Украины и советника министра внутренних дел Антона Геращенко. Цель этого проекта — создание базы данных, содержащей в себе сведения об ополченцах Новороссии и людях, угрожающих территориальной целостности Украины.
Украинские «миротворцы» публикуют данные журналистов, посещавших Крым и территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Помимо российских журналистов, в базе данных оказались сведения о корреспондентах «Би-би-си», Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press и репортерах британской и французской газет The Independent и Liberation.
Комитет защиты журналистов вскоре осудил публикацию личных данных и назвал «отвратительными» действия Антона Геращенко. Публикация личных контактов журналистов подвергает их риску. В худшем случае эти действия могут быть истолкованы как плохо скрываемый призыв к нападению на них, полагают в организации.
Летом российский актер и режиссер Константин Хабенский был внесен в черный список «Миротворца». «Угрозой территориальной целостности» Украины Хабенский стал после того, как съездил в Крым «без разрешения украинских властей» в детский лагерь отдыха «Артек».
Согласно мнению администрации «Миротворца», Хабенский «сознательно нарушил государственную границу Украины», намереваясь «проникнуть в захваченный российскими оккупантами Крым», чтобы «принять участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора».
Месяцем ранее российский актер Гоша Куценко также попал в эту базу данных из-за «проникновения» на территорию Крыма. Ранее «врагом украинской нации» была объявлена бывшая участница поп-дуэта t. A. T. u. Елена Катина.
Британский музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Как отмечается, Уотерс был включен в список за интервью, в котором музыкант заявил о существовании множества «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь. В том же интервью составители списка увидели «антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность страны и участие в попытках легализации аннексии Крыма».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев не признал итогов плебисцита и считает въезд на полуостров не через Украину незаконным. Россия настаивает на том, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.