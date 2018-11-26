В Швейцарии провели референдум о коровьих рогах

Граждане Швейцарии приняли участие в референдуме, на котором, в том числе, решался вопрос о спиливании рогов коровам и козам на фермах. Об этом сообщает The Local.

Референдум прошел в воскресенье, 25 ноября. Вопрос о рогах в него внес пожилой фермер Армин Капауль. Благодаря поддержке общественных движений ему удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей.

Он предлагает не запрет на обезроживание коров, а введение преференций для тех фермеров, которые не делают этого со своим скотом. По словам Капауля, идея пришла к нему от самих животных.

«Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога», — заявил он.

Противники этой меры подчеркивают, что безрогих коров безопаснее содержать в непосредственной близости друг от друга. Результаты голосования пока неизвестны.

Помимо вопроса об обезроживании, на общенациональном референдуме швейцарцы решали, можно ли страховым компаниям шпионить за потенциальными мошенниками, а также голосовали по вопросу о том, должны ли решения швейцарских судей иметь приоритет над международным правом.