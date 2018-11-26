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В Швейцарии провели референдум о коровьих рогах 

Lenta.ru + ещё 8 19 часов назад
Фото: Fabrice Coffrini/AFP
Граждане Швейцарии приняли участие в референдуме, на котором, в том числе, решался вопрос о спиливании рогов коровам и козам на фермах. Об этом сообщает The Local.
Референдум прошел в воскресенье, 25 ноября. Вопрос о рогах в него внес пожилой фермер Армин Капауль. Благодаря поддержке общественных движений ему удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей.
Он предлагает не запрет на обезроживание коров, а введение преференций для тех фермеров, которые не делают этого со своим скотом. По словам Капауля, идея пришла к нему от самих животных.
«Я всегда говорю со своими коровами в стойлах. Они попросили меня сделать для них кое-что, помочь им сохранить их рога», — заявил он.
Противники этой меры подчеркивают, что безрогих коров безопаснее содержать в непосредственной близости друг от друга. Результаты голосования пока неизвестны.
Помимо вопроса об обезроживании, на общенациональном референдуме швейцарцы решали, можно ли страховым компаниям шпионить за потенциальными мошенниками, а также голосовали по вопросу о том, должны ли решения швейцарских судей иметь приоритет над международным правом.
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Комментарии
В мире , Другое , Швейцария
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