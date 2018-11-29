Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство грузинов проголосовали за первую женщину-президента 

Lenta.ru + ещё 92 20 минут назад
Кандидат, поддержанный правящей партией «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили побеждает президентские выборы. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после подсчета голосов с 99,7 процентов избирательных участков.
По данным ЦИК, за Зурабишвили проголосовали 59,56 процентов граждан Грузии. Ее оппонент, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, набрал 40,44 процента голосов избирателей. Итоговая явка составила 56,23 процента.
Зурабишвили поблагодарила граждан за поддержку и пообещала, что ее важнейшая цель — «сплочение общества, утверждение спокойствия и стабильности в стране».
28 ноября сообщалось, что Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала «Рустави 2». Отмечалось, что голоса разделились 55 на 45 процентов. 28 октября Зурабишвили выиграла первый тур президентских выборов.
Зурабишвили — первая женщина-президент в новейшей истории Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ранее возглавляла партию «Путь Грузии», занимала пост министра иностранных дел Грузии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.
В 2003 и 2007 году Нино Бурджанадзе, грузинский политик-женщина, временно исполняла обязанности президента как председатель парламента в течение нескольких месяцев. В 2013 году она участвовала в президентских выборах, на которых заняла третье место.
Последние новости
Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ Российские знаменитости потребовали запретить передачи Малахова Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Комментарии5
Саломе Зурабишвили , Григол Вашадзе , Нино Бурджанадзе , В мире , Видео , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление по пенсиям329
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление406
Порошенко неожиданно объяснил «провокацию» в Крыму640
Трамп решил разобраться с ЧП в Керченском проливе142
США готовят ответ на инцидент в Керченском проливе374
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение