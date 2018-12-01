Госдеп прокомментировал итоги выборов в Грузии 

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявил, что США обеспокоены нарушениями при организации предвыборных кампаний отдельных кандидатов на выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Разделяем озабоченность ОБСЕ и международных наблюдателей в отношении случаев злоупотребления государственными ресурсами в части незаконной агитации", — сказала Науэрт.
По ее словам, США призывают Грузию устранить недостатки указанные наблюдателями.
Однако, она также подчеркнула, что Вашингтон поздравляет Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиции заявил о непризнании итогов выборов в Грузии.