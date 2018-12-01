Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп прокомментировал итоги выборов в Грузии 

Газета.Ru + ещё 116 1 час назад
Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявил, что США обеспокоены нарушениями при организации предвыборных кампаний отдельных кандидатов на выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Разделяем озабоченность ОБСЕ и международных наблюдателей в отношении случаев злоупотребления государственными ресурсами в части незаконной агитации", — сказала Науэрт.
По ее словам, США призывают Грузию устранить недостатки указанные наблюдателями.
Однако, она также подчеркнула, что Вашингтон поздравляет Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиции заявил о непризнании итогов выборов в Грузии.
Газета.Ru: последние новости
В поломке самолета Меркель ищут криминальный след Трамп пропустил вторую сессию саммита G20 График Путина на G20 расписан по минутам
Саломе Зурабишвили , ОБСЕ , Госдеп США , В мире , Видео , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп откровенно рассказал об отношении к Путину
Все-таки поздоровались: Путин и Трамп встретились на G-201148
В Удмуртии семья из трех человек спрыгнула с крыши662
Путин нашел замену Трампу на G20286
«Number one!»: Путина поприветствовали выкриками100
Видео
03:28
Попутчик показал фото Меркель в обычном самолете
В мире
03:03
Путин нашел замену Трампу на G20
Политика
00:27
Трамп разочаровался в переводе и выкинул приемник
В мире
01:23
Пока вы спали: Кремль отреагировал на демарш США
Общество
00:53
Российский тяжелый «Скиф» взлетел
Наука и техника
02:00
G20 начался серией нелепостей и накладок
В мире Европа
00:49
В Арктике появятся еще два атомных ледокола
Наука и техника
01:07
Российским мужчинам закроют въезд на Украину
Украина В мире
06:32
Пил за рулем? Тальков отказался от медосвидетельствования
Происшествия Статьи
01:46
Меркель хотели убить?
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение