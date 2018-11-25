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Франция осудила применение химоружия в Алеппо
ТАСС
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
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Франция
осуждает любое применение химоружия — Макрон об атаке на Алеппо.
Франция обсудит с международными партнерами ситуацию в Сирии — Макрон об атаке на Алеппо.
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