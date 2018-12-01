Трамп назвал свои отношения с Путиным очень хорошими

Встреча с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была бы неуместной в связи с российско-украинским конфликтом в Черном море, однако она обязательно состоится в будущем, заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции «Голос Америки».

«Откровенно говоря, в свете того, что случилось с Украиной, с ее кораблями и моряками, это было бы неподходящим временем для встречи, но я встречусь с ним. Я думаю, у нас очень хорошие отношения, и я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, с Китаем и со всеми остальными. Я имею в виду, что это очень важно. Поэтому я встречусь с ним в подходящее время», — сказал Трамп.

В пятницу на саммите G20 планировалась полноформатная встреча Путина и Трампа, однако в четверг президент США заявил, что переговоры отменяются из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.